رداً على الاعتداءات على الجنوب.. مواقع اسرائيلية في مرمى نيران حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه ورداً على ‏استهداف الجيش الاسرائيلي لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم، شن عناصر الحزب هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

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وأشار حزب الله في بيان ثان إلى ان عناصره استهدفوا اليوم السبت مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية وذلك ردا ‏على الاعتداءات على القرى الجنوبية.

كما استهدف الحزب مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة بالأسلحة ‏الصاروخية.