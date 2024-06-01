وزير المهجرين يلوّح بالاعتكاف.. هذا ما أبلغه لوزير الصناعة

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أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه أبلغ وزير الصناعة جورج بوشكيان بأنه اذا لم يتم تسيير قوافل النازحين خلال 10 ايام فسيعتكف.وقال شرف الدين في حديث لقناة "الجديد": "هناك تأخير في تشكيل اللجنة المفترض ان تتواصل مع الحكومة السورية حول ملف النازحين وهذا القرار اتخذ من مجلس النواب فلا حلول من دون التعاطي مع الدولة السورية".