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لبنان

وزير المهجرين يلوّح بالاعتكاف.. هذا ما أبلغه لوزير الصناعة

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:16
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أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه أبلغ وزير الصناعة جورج بوشكيان بأنه اذا لم يتم تسيير قوافل النازحين خلال 10 ايام فسيعتكف.

وقال شرف الدين في حديث لقناة "الجديد": "هناك تأخير في تشكيل اللجنة المفترض ان تتواصل مع الحكومة السورية حول ملف النازحين وهذا القرار اتخذ من مجلس النواب فلا حلول من دون التعاطي مع الدولة السورية".
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