26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير المهجرين يلوّح بالاعتكاف.. هذا ما أبلغه لوزير الصناعة
Lebanon 24
01-06-2024
|
04:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه أبلغ وزير الصناعة جورج بوشكيان بأنه اذا لم يتم تسيير قوافل النازحين خلال 10 ايام فسيعتكف.
وقال شرف الدين في حديث لقناة "الجديد": "هناك تأخير في تشكيل اللجنة المفترض ان تتواصل مع الحكومة السورية حول ملف النازحين وهذا القرار اتخذ من مجلس النواب فلا حلول من دون التعاطي مع الدولة السورية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
07:58 | 2024-05-31
31/05/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة بدء حرب لبنان.. هذا أول ما سيحصل!
Lebanon 24
لحظة بدء حرب لبنان.. هذا أول ما سيحصل!
12:00 | 2024-05-31
31/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتّخذ... هذا ما سيقوم به إسرائيليّون بعد انتهاء الحرب مع "حزب الله"
Lebanon 24
القرار اتّخذ... هذا ما سيقوم به إسرائيليّون بعد انتهاء الحرب مع "حزب الله"
07:39 | 2024-05-31
31/05/2024 07:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:48 | 2024-06-01
توقيف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في جبل لبنان والضاحية الجنوبية!
06:44 | 2024-06-01
إليكم ما جرى في ساحة النجمة فجر اليوم! (صور)
06:40 | 2024-06-01
عملية جديدة لـ"الحزب".. قصف مرابض مدفعية العدو وانتشارًا لجنوده
06:27 | 2024-06-01
خلال مرور سيارة نائب سابق.. اليكم ما حصل في تعلبايا
06:20 | 2024-06-01
بالفيديو.. "حزب الله" يُسقط طائرة مسيرة في الجنوب!
06:06 | 2024-06-01
إطلاق نار من أسلحة حربية في بعلبك.. هذا ما حصل هناك
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
01/06/2024 14:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
01/06/2024 14:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 14:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24