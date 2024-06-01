بالفيديو.. صاروخ "لبناني" ثقيل يضرب قاعدة إسرائيلية والأضرار كبيرة!

أدّى صاروخٌ ثقيل تمّ إطلاقه من لبنان، اليوم السبت، إلى إندلاع حريقٍ كبير داخل مقر قيادة اللواء الشرفي 769 (معسكر جيبور) في مستوطنة كريات شمونة المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

ووصفت تقارير إسرائيليّة الأضرار داخل المقر المُستهدف بـ"الجسيمة"، وذلك نتيجة إصابتها بصاروخ ثقيل وكبير.

وتزامناً مع ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تمّ إطلاق التحذيرات من إطلاق قذائف صاروخية وذلك داخل مستعمرتي كريات شمونة وتل حاي.

بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان، قصف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت رداً على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدة عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين.

وفي وقتٍ سابق من هذا الصباح، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار من إختراق طائرات مُسيرة مصدرها لبنان الأجواء الإسرائيلية، موضحة أن التحذيرات أُطلقت في مستوطنات المالكية، راموت نفتالي، يفتاح، ديشون، كفرجلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة ،باروخ، مارغليوت، مسكاف عام، ديشون، المالكية وغيرها.

وإثر ذلك، أعلن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات بعد التحذيرات التي أطلقت بشأن طائرات مُسيرة، في وقتٍ ذكرت فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "الحادث المرتبط بالمُسيرات قد انتهى"، من دون أن تذكر ما إذا تمّ اعترض أي طائرة أم لا.

