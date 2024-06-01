Advertisement

لبنان

هذا ما تستعدّ له حركة "فتح" في لبنان

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-06-2024 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1206619-638528398439444710.jpg
Doc-P-1206619-638528398439444710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلِم أنَّ حركة "فتح" في لبنان تُجري تحضيراتٍ لإقامة ورشة تنظيمية خلال الأيام المُقبلة، تهدفُ من خلالها لإختيار قيادة جديدة للحركة.
مصادر متابعة قالت لـ"لبنان24" إنَّ تلك الخطوة مُرتبطة بـ"عملية إصلاحية" تجري داخل "فتح"، مشيرة إلى أنَّه لمعارك مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا قبل نحو عام، الدور الأكبر في الدفع نحو تلك الورشة الإصلاحية، وذلك بهدف تصحيح المسارات وإضفاء نفسٍ جديد على المراكز القيادية وتحديداً الحسّاسة منها.
Advertisement
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:48 | 2024-06-01
06:44 | 2024-06-01
06:40 | 2024-06-01
06:27 | 2024-06-01
06:20 | 2024-06-01
06:06 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24