هذا ما تستعدّ له حركة "فتح" في لبنان

عُلِم أنَّ حركة "فتح" في لبنان تُجري تحضيراتٍ لإقامة ورشة تنظيمية خلال الأيام المُقبلة، تهدفُ من خلالها لإختيار قيادة جديدة للحركة.

مصادر متابعة قالت لـ"لبنان24" إنَّ تلك الخطوة مُرتبطة بـ"عملية إصلاحية" تجري داخل "فتح"، مشيرة إلى أنَّه لمعارك مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا قبل نحو عام، الدور الأكبر في الدفع نحو تلك الورشة الإصلاحية، وذلك بهدف تصحيح المسارات وإضفاء نفسٍ جديد على المراكز القيادية وتحديداً الحسّاسة منها.