إشكال وإشهار سلاح حربي في طرابلس بسبب أفضلية مرور!

وقع إشكال في محلة المعرض في طرابلس بالقرب من مسجد الغندور، وذلك على أفضلية مرور، وفقاً لـ"مندوبة لبنان 24".





وتخلّل الاشكال اشهار سلاح حربي من دون وقوع اصابات.





وعلم انه جرى تطويق الاشكال من قبل المواطنين المتواجدين في المحلة.

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