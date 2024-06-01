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لبنان

اللواء عثمان استقبل رئيس جهاز الامن الوطني العراقي

Lebanon 24
01-06-2024 | 05:41
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الكريم البصري على رأس وفد، يرافقهم نائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، في زيارةٍ جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجهازَين.
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وفي ختام اللقاء، قدّم اللواء عثمان للبصري درع المدير العام عربون محبة وتقدير.
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