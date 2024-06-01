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لبنان

الخارجية رحّبت بتصريحات بايدن: نافذة لتطبيق حل الدولتين

Lebanon 24
01-06-2024 | 05:44
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 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بتصريحات رئيس الولايات المتحدة الاميركية جو بايدن بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة، وإنسحاب اسرائيل من القطاع، وتبادل الأسرى.

ورأت الوزارة في هذه التصريحات "فرصة ونافذة لتطبيق حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت للعام ٢٠٠٢". كما شجعت الوزارة مبادرات السلام كافة، المرتكزة الى العناصر المذكورة أعلاه".
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كذلك دعت الوزارة الى "أهمية أن تتضمن  كافة المبادرات المتعلقة بإعادة الهدوء الى الحدود الجنوبية اللبنانية على التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١".

وتابعت: "عانى اللبنانيون كثيرا، ودفعوا أثمانا غالية بسبب تطبيق أنصاف الحلول، بدل البحث عن حلول دائمة تحفظ السلم والأمن الإقليميين. كذلك، حان الوقت لانسحاب إسرائيل من ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وإنسحابها الى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، ووقف خروقاتها البرية، والبحرية، والجوية، من أجل الوصول الى مرحلة إستقرار مستدام في جنوب لبنان".
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