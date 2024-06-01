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لبنان

ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
01-06-2024 | 06:03
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- توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا  مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية  تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع المقبل. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

- الطقس المتوقع في لبنان: 

اليوم السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رطوبة منخفضة نهارا ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

 الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.

 الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل مع رطوبة مرتفعة واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتبارا من بعد الظهر. 

الثلاثاء: قليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار في الاجواء.
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