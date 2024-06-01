26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
Lebanon 24
01-06-2024
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
- توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع المقبل. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.
- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رطوبة منخفضة نهارا ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل وجنوب البلاد مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة.
الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل مع رطوبة مرتفعة واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء اعتبارا من بعد الظهر.
الثلاثاء: قليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الرطوبة مرتفعة مع طبقات من الغبار في الاجواء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة بدء حرب لبنان.. هذا أول ما سيحصل!
Lebanon 24
لحظة بدء حرب لبنان.. هذا أول ما سيحصل!
12:00 | 2024-05-31
31/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
16:12 | 2024-05-31
31/05/2024 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
14:00 | 2024-05-31
31/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:58 | 2024-06-01
رقم قياسي في الحاويات بمرفأ طرابلس.. هذا ما سجله للمرة الاولى
09:45 | 2024-06-01
قوى الأمن تتسلّم هبة كبيرة من الأدوية مقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي
09:41 | 2024-06-01
شادي السّيد علّق على لاصق معاملة تسديد رسم الميكانيك
09:25 | 2024-06-01
بالفيديو.. حريق داخل "كاراج" بمبنى في الكورة واجلاء مواطنين
09:20 | 2024-06-01
قبل قليل.. العدو "قصف" منزلاً في القنطرة
08:56 | 2024-06-01
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة الجديدة وصلت الى لبنان
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
01/06/2024 17:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
01/06/2024 17:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 17:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24