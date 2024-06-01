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لبنان

إطلاق نار من أسلحة حربية في بعلبك.. هذا ما حصل هناك

Lebanon 24
01-06-2024 | 06:06
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أقدم مسلحون على اطلاق النار من اسلحة حربية على سيارة المدعو "ع.ح.ح" في مدينة بعلبك، ما ادى الى اضرار مادية بالسيارة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


 وقد حضرت الاجهزة الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث.
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