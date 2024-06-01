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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم السبت، استهداف مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارًا لجنوده في محيطها بالأسلحة الصاروخية.وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف نا عند الساعة 11:25 من صباح يوم السبت 01-06-2024 مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارًا لجنوده في محيطها بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة ‏مباشرة".‏