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لبنان

إليكم ما جرى في ساحة النجمة فجر اليوم! (صور)

Lebanon 24
01-06-2024 | 06:44
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اقدم مجهول على كسر زجاج سيارة "مرسيدس" اثناء تواجدها فجر اليوم في محلة ساحة النجمة - طرابلس في محاولة لسرقتها، الا انه لم يتمكن من تشغيلها وقد باءت محاولة السرقة بالفشل، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
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