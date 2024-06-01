إليكم ما جرى في ساحة النجمة فجر اليوم! (صور)

اقدم مجهول على كسر زجاج سيارة "مرسيدس" اثناء تواجدها فجر اليوم في محلة ساحة النجمة - طرابلس في محاولة لسرقتها، الا انه لم يتمكن من تشغيلها وقد باءت محاولة السرقة بالفشل، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

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