26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخولي: سنضع خطة لاعادة توضيب المواد الكيميائية المخزنة في معمل الزوق
Lebanon 24
01-06-2024
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي عن نتائج زيارة وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين لبلدة زوق مكايل واللقاء مع فعالياتها بخصوص المواد الكيميائية المخزنة في المعمل الحراري لشركة كهرباء لبنان في زوق مكايل.
Advertisement
وقال الخولي، "بعد لقاء مطول مع الوزير ياسين في مقر رابطة اهالي زوق مكايل ومناقشة تفصيلية بشأن التقارير الصادرة عن المواد الموجودة في المعمل الحراري، إننا اتفقنا على تشكيل لجنة لزيارة المعمل والكشف عنها بصورة مباشرة وفورية. وبالفعل، قام الوزير بعدة اتصالات مع وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام للشركة كمال حايك، وتم الاتفاق على فتح أبواب المعمل أمام اللجنة المؤلفة من مستشار وزير البيئة بيار بعقليني، والنقيب مارون الخولي، ورئيس رابطة أهالي زوق مكايل بول زيتون، والمخاتير شربل ناضر وكارلوس بو ناضر، والناشط البيئي غسان جرمانوس، والناشط إيلي هيكل دون قيد او شرط. كما دخل النواب الحاضرون في الاعتصام أمام الشركة، سليم الصايغ ونجاة عون وملحم خلف. وقد دخلت هذه اللجنة وكشفت عن المواد المخزنة. بعد جولتنا التي استمرت لساعتين برفقة مدير المعمل ومهندسين مختصين، اكتشفنا أن الإهمال والهريان وغياب الصيانة عن كل المنشأة بشكل كامل مما يدعو إلى المساءلة والمحاسبة. وتبين لنا أن المواد الكيميائية المخزنة خطرة ولكنها ليست متفجرة، وأنها موضبة منذ فترة ثلاث سنوات. إلا أن التوضيب أصبح عرضة للعوامل المناخية وغير مناسب، وبالتالي فمن الضروري إعادة توضيبها وترحيلها بأسرع وقت".
تم الاتفاق مع وزارة البيئة على متابعة أمر ترحيل هذه المواد بأسرع وقت ممكن من خلال لجنة متابعة مهمتها القيام بالاتصالات والإشراف على عملية ترحيل هذه المواد الكيميائية بمهلة لا تتعدى الشهرين. ونشكر كل الذين اعتصموا أمس من أجل سلامة وصحة أهل زوق مكايل وكسروان، ونعتبر أن التحرك الشعبي كان له الأثر الكبير في التوصل إلى إنهاء حالة الخوف والهواجس لدى سكان كسروان والتوصل إلى صيغة تنهي أخطار هذه المواد المخزنة والخطرة. كما شكر الخولي لقائد الجيش العماد جوزاف عون طمأنته لنا بأنه لا خطر في هذه المواد وحرص قيادة الجيش اللبناني على امن وسلامة اللبنانيين".
وراى الخولي إن "انفجار مرفأ بيروت وضحاياه هو الشعلة التي علمتنا ألا نترك الإهمال والفساد دون ملاحقة ومحاسبة، وهو اصبح الحافز لنحمي اللبنانيين من أي ضرر لاحق"، مؤكدا أن "لجنة المتابعة ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع خطة تحرك مهمتها اعادة توضيب وترحيل تلك المواد الكيميائية المخزنة في المعمل بمدة لا تتعدى الشهرين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة بدء حرب لبنان.. هذا أول ما سيحصل!
Lebanon 24
لحظة بدء حرب لبنان.. هذا أول ما سيحصل!
12:00 | 2024-05-31
31/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
16:12 | 2024-05-31
31/05/2024 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
14:00 | 2024-05-31
31/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:58 | 2024-06-01
رقم قياسي في الحاويات بمرفأ طرابلس.. هذا ما سجله للمرة الاولى
09:45 | 2024-06-01
قوى الأمن تتسلّم هبة كبيرة من الأدوية مقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي
09:41 | 2024-06-01
شادي السّيد علّق على لاصق معاملة تسديد رسم الميكانيك
09:25 | 2024-06-01
بالفيديو.. حريق داخل "كاراج" بمبنى في الكورة واجلاء مواطنين
09:20 | 2024-06-01
قبل قليل.. العدو "قصف" منزلاً في القنطرة
08:56 | 2024-06-01
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة الجديدة وصلت الى لبنان
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
01/06/2024 17:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
01/06/2024 17:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 17:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24