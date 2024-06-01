"الأكبر والأغلى".. الجيش الاسرائيلي يتحدّث عن المسيرة التي أسقطها "الحزب"

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الحادث قيد التحقيق"، مضيفا: "سيستمر سلاح الجو في العمل في الأجواء اللبنانية حتى تنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي".والطائرة المذكورة مسيّرة من نوع "كوهاف هيرميز 900"، وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان اسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية.