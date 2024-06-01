آلية تابعة لبلدية بعلبك تصطدم بدراجة نارية.. حالة سائقها حرجة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع حادث اصطدام بين آلية تابعة لبلدية بعلبك كانت تروي الورود عند الفاصل الاسمنتي وسط طريق عين بورضاي، وبين دراجة نارية يقودها المدعو محمد سعيد.







وقد حضر الصليب الاحمر ونقل سعيد الى مستشفى بعلبك الحكومي وهو بحالة حرجة.

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