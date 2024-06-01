"الخارجية": لاحترام قرارات مجلس الأمن

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم، عن تحفظها على إنتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال قيام كوريا الشمالية بإطلاق قمر صناعي عسكري بتاريخ ٢٧ أيار ٢٠٢٤.وشددت الوزارة، في ظل التطورات الاخيرة التي طالت شبه الجزيرة الكورية، على أهمية الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة والتي تمثل مصلحة ومسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.كما أكدت في بيانها، على أهمية التمسك بالحلول الدبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية، واحترام قرارات مجلس الأمن، والتي تشكل الباب الوحيد لضمان السلم والاستقرار الاقليميين والدوليين.