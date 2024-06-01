Advertisement

لبنان

المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة الجديدة وصلت الى لبنان

Lebanon 24
01-06-2024 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1206678-638528544096546317.jpg
Doc-P-1206678-638528544096546317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وصلت اليوم الى بيروت، المعينة حديثا في منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وذلك لتولي مهام منصبها الجديد. وستشغل منصب رئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL).
Advertisement

وفور وصولها، أعربت المنسقة الخاصة الجديدة عن تشرفها بمواصلة تمثيل الأمم المتحدة عبر تولّيها منصبها في بيروت، مضيفةً: "في سبيل خدمة السلام والأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة خلال هذه الفترة الحرجة، أتطلع إلى التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية وجميع الشركاء في لبنان والمجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ القرار 1701 (2006)."

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن عن تعيين هينيس-بلاسخارت، الهولندية الجنسية، في 20 أيار، وذلك بعد أن شغلت منصب الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) لعدة سنوات (2018-2024).

وبحسب بيان، تتمتع هينيس-بلاسخارت بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجالات الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط، فقبل انضمامها للأمم المتحدة، شغلت منصب وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017). كما كانت عضوا في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) والبرلمان الأوروبي (2004-2010). بالإضافة الى ذلك عملت هينيس-بلاسخارت لدى المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا، وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2024-06-01
09:45 | 2024-06-01
09:41 | 2024-06-01
09:25 | 2024-06-01
09:20 | 2024-06-01
08:44 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24