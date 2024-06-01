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لبنان

قبل قليل.. العدو "قصف" منزلاً في القنطرة

Lebanon 24
01-06-2024 | 09:20
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إستهدف الطيران الاسرائيلي، عصر اليوم السبت، أطراف بلدة القنطرة.


وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة استهدفت منزلاً في البلدة.


والمعلومات الاولية تشير الى وقوع إصابتين طفيفتين ولا شهداء.
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