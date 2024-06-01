قبل قليل.. العدو "قصف" منزلاً في القنطرة

إستهدف الطيران الاسرائيلي، عصر اليوم السبت، أطراف بلدة القنطرة.





وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة استهدفت منزلاً في البلدة.





والمعلومات الاولية تشير الى وقوع إصابتين طفيفتين ولا شهداء.

Advertisement