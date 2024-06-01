شادي السّيد علّق على لاصق معاملة تسديد رسم الميكانيك

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توقف رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، خلال لقائه نقابيين ومعترضين في مقر الاتحاد في طرابلس، عند ما يسمى بـ"لاصق معاملة تسديد رسم الميكانيك البالغة قيمته مليون ليرة"، سائلا: "هل ان هذا الرسم للمالية العامة ام للشركة المالية الخاصة ام للمكاتب".وقال السيد: "اذا كان رسم المليون للمالية، فليتفضل وزير المال بشرح ذلك اصولا، وإذا كان للشركات المالية المعروفة في البلد فيجب ان نعرف كيف فرض ومسار وجوده قانونا، واذا كان تشبيحة، يعني لزقة والسلام فيجب ان يتوقف، وفي كل الأحوال وجب علينا منع مثل هذا الأمر، فهل نفرض على من تبلغ شهريته عشرين مليونا مليون ليرة لزقة اي ما نسبته ١ على عشرين، كيف يمكن ذلك".ودعا السيد الى "تبيان ذلك ومعالجته بما يتفق مع قدرة الفقير والا سيجد أصحاب الشركات في طرابلس وكل لبنان مكاتبهم محاصرة وممنوع عملها، وقد اعذر من بين سبب غضبه وسخطه".