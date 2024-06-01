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لبنان

قوى الأمن تتسلّم هبة كبيرة من الأدوية مقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي

Lebanon 24
01-06-2024 | 09:45
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعد ظهر هذا اليوم، وبمناسبة استلام هبة كبيرة من الأدوية مقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي إلى قوى الأمن الداخلي بواسطة الصليب الأحمر اللبناني، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السيد سعادة حمود عبد الله الجنيبي، يرافقه مدير إدارة الاتصال الحكومي السيّد سعيد سهيل محمد المزروعي على رأس وفد، حيث شكرهم اللواء عثمان على الالتفاتة الكريمة من دولة الامارات العربية المتحدة لمساعدتها مؤسسة قوى الأمن في المجال الصحي، وتبادل الطرفين دروعًا تذكارية عربون محبة وتقدير.    
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وبالتاريخ ذاته، كان الوفد قد زار قبل الظهر برفقة مساعد الأمين العام لشؤون التوريد وتكنولوجيا المعلومات في الصليب الأحمر اللبناني السيّد نبيل عيتاني ونائب مدير دائرة التجهيز واللوجستية السيّد أندريه مطر، مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي النموذجي في ثكنة اميل الحلو، حيث كان في استقبالهم كل من العميد المهندس عصام طقوش رئيس شعبة الشؤون الإدارية والعميد هنري منصور رئيس مصلحة الصحة، وعدد من الضباط المعنيين، وذلك بغية استلام هذه الهبة من الأدوية والمعدات الطبية المخبرية. ومن ثم انتقل الحاضرون إلى مطار رفيق الحريري الدولي - صالة الشحن، لمعاينة الشحنة واستلامها.
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