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لبنان

رقم قياسي في الحاويات بمرفأ طرابلس.. هذا ما سجله للمرة الاولى

Lebanon 24
01-06-2024 | 09:58
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رست سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM cendrillon على رصيف الحاويات في مرفأ طرابلس.


ويبلغ طول السفينة ٣٣٤ متراً وعرضها ٤٢ متراً، وهي المرة الثالثة التي تزور فيها مرفأ طرابلس سفينة بهذا الحجم الكبير والضخم، إلا انها المرة الأولى بتاريخ المرفأ الذي يصل عدد الحاويات للسوق المحلية عبر هذا المرفق الطرابلسي إلى ٧٠٠ حاوية دفعة واحدة، و٣٠٠٠ حاوية ما بين تنزيل وتحميل ومسافنة.
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وفي السياق، أكد مدير المرفأ الدكتور احمد تامر ان "السفينة قادمة من شرق آسيا، ولم يسبق للمرفأ أن استقبل سفينة بهذا الطول والحجم والعمق"، لافتا الى "ان وصول هكذا سفينة الى المرفأ يدل على حجم الثقة الكبيرة للتجارة العالمية والإقليمية والمحلية بالمرفأ، وهو ايضا دليل ساطع على الثقة التي تعطيها خدمات المرفأ المتطورة للشركات العالمية، ليكون هذا المرفق جاذباً تجارياً بحرياً ولوجستياً لها ويعزز الامال بمستقبل واعد".

وهنأ المسؤولين عن محطة الارشاد والبحارة بـ"المناورة البحرية الناجحة التي قاموا بها، لتتمكن السفينة من الرسو على الرصيف بسلام".

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