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لبنان

العدو يستهدف سيارة في حاروف.. هل من اصابات؟

Lebanon 24
01-06-2024 | 06:30
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إستهدف العدو الاسرائيلي، عصر اليوم بلدتي جبشيت وحاروف.

وافادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف سيارة في حاروف من دون وقوع اصابات.
 
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