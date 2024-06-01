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لبنان

طفلٌ ضائع في زحلة.. و "قوى الأمن" تنشر صورته!

Lebanon 24
01-06-2024 | 11:20
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة فتى عمره حوالى /10/ سنوات مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 1-6-2024 في محلة المنارة / زحلة، وهو أبكم، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه.
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لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 804978-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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