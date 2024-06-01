25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد الزحمة الخانقة.. السير يعود إلى طبيعته على جسر الدورة
Lebanon 24
01-06-2024
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت غرفة التحكم المروري عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها على المسلك الشرقي لجسر الدورة، بعد إنتهاء الاشغال على الجسر.
وكانت قد تسببت الأعمال بزحمة سير خانقة في وقت سابق من اليوم نتيجة الأشغال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلى وزير الأشغال.. نداءٌ من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج
Lebanon 24
إلى وزير الأشغال.. نداءٌ من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج
01/06/2024 20:55:30
01/06/2024 20:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيليّ.. بيانٌ يخص لبنان!
Lebanon 24
من الجيش الإسرائيليّ.. بيانٌ يخص لبنان!
01/06/2024 20:55:30
01/06/2024 20:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ جديد عن لبنان يُكشف داخل إسرائيل.. ماذا قيلَ "أمنياً"؟
Lebanon 24
سرّ جديد عن لبنان يُكشف داخل إسرائيل.. ماذا قيلَ "أمنياً"؟
01/06/2024 20:55:30
01/06/2024 20:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر قبل 60 عاماً من المطار وبيروت.. وفنانة تغنّي "عَ لبنان لاقونا"!
Lebanon 24
فيديو نادر قبل 60 عاماً من المطار وبيروت.. وفنانة تغنّي "عَ لبنان لاقونا"!
01/06/2024 20:55:30
01/06/2024 20:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
جسر الدورة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
16:12 | 2024-05-31
31/05/2024 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
14:00 | 2024-05-31
31/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب بقاعي "يفقد صوابه"...هذا ما حصل
Lebanon 24
نائب بقاعي "يفقد صوابه"...هذا ما حصل
01:15 | 2024-06-01
01/06/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:50 | 2024-06-01
حزب الله شيع الشهيد أحمد محمد طبّوش
13:47 | 2024-06-01
إلى وزير الأشغال.. نداءٌ من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج
13:40 | 2024-06-01
من الجيش الإسرائيليّ.. بيانٌ يخص لبنان!
13:32 | 2024-06-01
فوزٌ كبير.. "الرياضي بيروت" يُحرز بطولة "وصل" الآسيوية لكرة السلة
13:25 | 2024-06-01
للمرة الثانية: طائرة مسيرة تخرق أجواء عكّا.. ما علاقة "حزب الله"؟
12:56 | 2024-06-01
داخل الضاحية.. هذا ما فعله سوريّ وعراقيّ!
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
01/06/2024 20:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
01/06/2024 20:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 20:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24