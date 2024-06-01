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لبنان

بعد الزحمة الخانقة.. السير يعود إلى طبيعته على جسر الدورة

Lebanon 24
01-06-2024 | 11:25
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها على المسلك الشرقي لجسر الدورة، بعد إنتهاء الاشغال على الجسر.

وكانت قد تسببت الأعمال بزحمة سير خانقة في وقت سابق من اليوم نتيجة الأشغال.
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لبنان

جسر الدورة

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