رداً على قصف عدلون وصديقين.. هذا ما فعله "الحزب"!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف مستعمرة حانيتا الإسرائيلية برشقة صاروخيّة.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية التي نفذها، جاءت رداً على الإعتداءات الإسرائيليّة التي طالت بلدتي عدلون وصديقين، وأدّت إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.