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لبنان

المرتضى في ذكرى استشهاد كرامي: أبناء طرابلس مصرّون على إعادة الألق إلى فيحائه العزيزة

Lebanon 24
01-06-2024 | 12:15
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أصدر وزير الثقافة محمّد وسام المُرتَضى، بياناً، بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، وقال فيه: "كغيمة مثقلة بالخير انسكب دمه من الأعالي فوق أرض لبنان، فأزهر قيامةً للوطن. أرادوا باغتياله أن يطفئوا نور السلام الذي كان على وشك شعاع، إيذانًا بالتوافق وانتهاء الحرب، فخابت أهدافهم وتحقّق السلام الداخلي".
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وأضاف: "أرادوا بتفجير طائرته أن يهدموا صورة رجل الدولة النزيه، والقائد والأب والزعيم الحريص على المؤسسات والناس فما أفلحوا. أرادوا بقتله أن يدمروا جسور التواصل بين المناطق ومع الخارج، فإذا رشيد كرامي حيٌّ إلى اليوم، وها مدينته وأبناؤه حافظو عهده وحراس مسيرته مصرون على إعادة الألق إلى فيحائه العزيزة".

وختم: "اليوم تقف طرابلس ومعها لبنان والعروبة أيضًا، دقيقة حب لحضورك الدائم فيها. رحمك الله".
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