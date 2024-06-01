المرتضى في ذكرى استشهاد كرامي: أبناء طرابلس مصرّون على إعادة الألق إلى فيحائه العزيزة

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وأضاف: "أرادوا بتفجير طائرته أن يهدموا صورة رجل الدولة النزيه، والقائد والأب والزعيم الحريص على المؤسسات والناس فما أفلحوا. أرادوا بقتله أن يدمروا جسور التواصل بين المناطق ومع الخارج، فإذا رشيد كرامي حيٌّ إلى اليوم، وها مدينته وأبناؤه حافظو عهده وحراس مسيرته مصرون على إعادة الألق إلى فيحائه العزيزة".وختم: "اليوم تقف طرابلس ومعها لبنان والعروبة أيضًا، دقيقة حب لحضورك الدائم فيها. رحمك الله".