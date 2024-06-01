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لبنان

"القومي" في ذكرى رشيد كرامي: نفتقد لمن واجه الإنعزال والفدرلة

Lebanon 24
01-06-2024 | 12:48
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أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، وقال: "تمرّ ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي هذا العام ونحن بأشد الحاجة للوحدة الوطنية التي لطالما نادى بها ورفعها شعارًا وطبّقها ممارسةً. في ذكرى الرشيد تفتقد بلادنا لرجال مارسوا الانفتاح في وجه الإنعزال، وهو الذي اغتالته يد التقسيم والفدرلة التي تعود اليوم لتطلّ برأسها، ليتصدى لها الجميع حفاظًا على لبنان ووحدته".
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وأشار "القومي" إلى أن "مسيرة كرامي يتابعها اليوم النائب فيصل كرامي الذي لم يحد عن الخط ولن يحيد، مؤمناً بهوية لبنان المقاومة المواجهة لمشاريع التهويد والتقسيم في المنطقة". 
 
 
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