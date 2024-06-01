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لبنان

جبهة الشمال تشتعل.. شبح صواريخ "حزب الله" يرفع مستوى الحرب ويؤجّج المعركة

Lebanon 24
01-06-2024 | 12:35
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في تطور أمني واضح على الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة، أكّدت القناة "الـ12" الإسرائيلية أنّ حزب الله قرّر زيادة نيرانه، وصعّد درجة إضافية في هجماته ضد مواقع "الجيش" الإسرائيلي.
 
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وكانت أمس الجمعة قد تعرضت منطقة الجليل للقصف المكثف، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ "بركان" الثقيلة، والتي يصل وزنها إلى نصف طن، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بقاعدة "غيبور" العسكرية في "كريات شمونة".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن ما أعلنه الناطق بلسان "الجيش" عن تدمير المنصة التي أُطلِقَت منها صواريخ "بركان"، لم يمنع "حزب الله" اليوم من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة فوق الأراضي اللبنانية، بواسطة صاروخ أرض - أرض/جو.

ورأت القناة "12" أنه إنجاز لحزب الله أن يسقط للمرة الثانية طائرة إسرائيلية من هذا النوع.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد كان هناك شعور واضح في المنطقة الشمالية بأن "حزب الله" زاد من مدى نيرانه، مع انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات "معالوت" و"حرفيش" و"كليل" و"بقيعين".

وتابع المراسل قائلاً إنّ "الإنذارات لا حصر لها في الشمال خلال الساعات الـ24 الماضية، تزامناً مع خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن الداعي إلى إنهاء الحرب".

وتشير الأرقام بحسب منسق البيانات يوفال هرباز، إلى 70 إنذاراً في "كريات شمونة"، و49 في "بيت هيلل"، و54 في "المطلة". (الميادين)
المصدر: الميادين

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