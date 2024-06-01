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لبنان
داخل الضاحية.. هذا ما فعله سوريّ وعراقيّ!
Lebanon 24
01-06-2024
|
12:56
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صـدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى سريّة الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين بترويج المواد المخدّرة في محلة الرويس – أوتوستراد السيد هادي نصر الله، وحي السلم على متن دراجة آلية.
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ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها قطعات السّرية توصلت الى تحديد هويتيهما، وهما: ن. ع. (مواليد عام 1999، عراقي) - م. ه. (مواليد عام 1998، سوري).
وبتاريخ 29-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكنت قوة من قطعات السرية بقيادة آمر فصيلة برج البراجنة من توقيفهما بالجرم المشهود خلال قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلة الرويس.
وبتفتيشهما والآلية عثر على كمية من المواد المخدرة مقسمة ومعدّة للترويج، ومبلغ مالي، وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات، كما تبيّن ان الدارجة التي جرى ضبطها مسروقة.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على اشارة القضاء.
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