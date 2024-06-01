للمرة الثانية: طائرة مسيرة تخرق أجواء عكّا.. ما علاقة "حزب الله"؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، عن إعتراض طائرة من دون طيّار فوق منطقة عكّا.

ولفت جيش العدو إلى أنّ عملية الاعتراض تمت بواسطة منظومة القبة الحديدية، مشيراً إلى أنه لا توجد أي أضرار أو إصابات.

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بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنهُ تمّ تفعيل التحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية في عكا، بسبب مخاوف من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية.

من جهته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة التي يُطلق فيها "حزب الله" طائرة مسيرة إلى عمق منطقة الجليل في عكا.

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، عن إعتراض جيش العدو لطائرة مُسيرة من دون طيار فوق المدينة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ترافق مع دويّ انفجار قوي.