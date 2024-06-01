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لبنان
فوزٌ كبير.. "الرياضي بيروت" يُحرز بطولة "وصل" الآسيوية لكرة السلة
Lebanon 24
01-06-2024
|
13:32
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أحرز النادي الرياضي- بيروت بطل لبنان في كرة السلة، بطولة نوادي منطقة غرب آسيا "وصل"، بفوزه في المباراة النهائية على مواطنه ووصيفه في بطولة لبنان الحكمة- بيروت بعد وقت اضافي 100 - 90، الوقت الاصلي 79 - 79, في المباراة النهائية التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة "لوسيل" قرب العاصمة القطرية الدوحة.
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وكانت المباراة الرقم 13 بين الفريقين هذا الموسم، وفاز الرياضي في 11 منها.
ويشارك الرياضي في نهائيات نوادي بطولة القارة في الامارات العربية المتحدة، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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