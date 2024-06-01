فوزٌ كبير.. "الرياضي بيروت" يُحرز بطولة "وصل" الآسيوية لكرة السلة

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أحرز النادي الرياضي- بيروت بطل لبنان في كرة السلة، بطولة نوادي منطقة غرب آسيا "وصل"، بفوزه في المباراة النهائية على مواطنه ووصيفه في بطولة لبنان الحكمة- بيروت بعد وقت اضافي 100 - 90، الوقت الاصلي 79 - 79, في المباراة النهائية التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة "لوسيل" قرب العاصمة القطرية الدوحة.وكانت المباراة الرقم 13 بين الفريقين هذا الموسم، وفاز الرياضي في 11 منها.ويشارك الرياضي في نهائيات نوادي بطولة القارة في الامارات العربية المتحدة، في وقت لاحق من الشهر الجاري.