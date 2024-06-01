إلى وزير الأشغال.. نداءٌ من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج

ناشدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي سيزور روسيا، أن "يناقش شؤون الطلاب اللبنانيين في الجامعات الحكومية الروسية مع المسؤولين المعنيين لتسهيل أمورهم إدارياً، كونهم يعانون من ضائقة معنوية ومالية صعبة من شأنها أن تضرب مستقبلهم، وحمايتهم من النهج الاستغلالي الذي يمارس على الكثير منهم".

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