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لبنان

إلى وزير الأشغال.. نداءٌ من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج

Lebanon 24
01-06-2024 | 13:47
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ناشدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي سيزور روسيا، أن "يناقش شؤون الطلاب اللبنانيين في الجامعات الحكومية الروسية مع المسؤولين المعنيين لتسهيل أمورهم إدارياً، كونهم يعانون من ضائقة معنوية ومالية صعبة من شأنها أن تضرب مستقبلهم، وحمايتهم من النهج الاستغلالي الذي يمارس على الكثير منهم".
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وفي بيان لها، قالت الجمعية: "نحن على يقين بأن ملف الطلاب سيكون موضع اهتمام معاليه لما يرمز من أهمية لديه ولو كان ذلك خارج جدول أعماله، مراهنين بذلك على الصفات الوطنية المتوارثة في جذوره وحكمته الجريئة في انصاف الأمور وآملين منه الاهتمام".
 
 
 
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