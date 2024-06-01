Advertisement

لبنان

بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟

Lebanon 24
01-06-2024 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1206768-638528726319688267.PNG
Doc-P-1206768-638528726319688267.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو لنجم كرة السلة اللبناني وائل عرقجي يُهدي خلاله فوز نادي "الرياضي بيروت" في بطولة نوادي منطقة غرب آسيا "وصل" الآسيوية" لشهداء جنوب لبنان.
Advertisement
 
وفي تصريحٍ له، قال عرقجي: "بهدي هالفوز لكل شهداء جنوب لبنان وشهداء فلسطين.. هيدي المبارة لالكم.. الله يقويكم وينصركم ويرحم كل الشهداء". 
 
وكان "الرياضي بيروت" أحرزَ فوزه الكبير على مواطنه ووصيفه في بطولة لبنان الحكمة - بيروت وذلك بنتيجة 90-100، وذلك على أرض قاعة لوسيل قرب العاصمة القطرية الدوحة.
 
يُشار إلى أنّ "الرياضي بيروت" سيُشارك في نهائيات نوادي بطولة القارة في الامارات العربية المتحدة، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-06-01
16:36 | 2024-06-01
16:32 | 2024-06-01
16:24 | 2024-06-01
15:55 | 2024-06-01
15:40 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24