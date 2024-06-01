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لبنان

بالصورة.. قصف إسرائيلي يطالُ بلدة حناويه - جنوب لبنان

Lebanon 24
01-06-2024 | 15:40
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نفذ العدو الإسرائيلي غارة جديدة، مساء اليوم السبت، استهدفت بلدة حناويه - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات الأولية أن القصف طال محيط المدرسة الرسمية في البلدة وقد هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة. 
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لبنان

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