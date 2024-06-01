بالصورة.. قصف إسرائيلي يطالُ بلدة حناويه - جنوب لبنان

نفذ العدو الإسرائيلي غارة جديدة، مساء اليوم السبت، استهدفت بلدة حناويه - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات الأولية أن القصف طال محيط المدرسة الرسمية في البلدة وقد هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة.