ليلة ساخنة جداً.. إسرائيل توسّع القصف وتضرب عمق لبنان!

ليلة ساخنة شهدتها منطقة جنوب لبنان والبقاع عقب توسيع العدو الإسرائيلي استهدافاته التي شملت سلسلة من البلدات اللبنانية.



Advertisement وخلال ساعات المساء، نفذ الجيش الإسرائيلي عدداً من الغارات فاستهدف المناطق التالية: راميا، برعشيت، الخيام، حناويه - الخيام، وادي العوينة في مزرعة قلد السبع - بيت مشيك، غرب بعلبك، كفركلا. وخلال ساعات المساء، نفذ الجيش الإسرائيلي عدداً من الغارات فاستهدف المناطق التالية: راميا، برعشيت، الخيام، حناويه - الخيام، وادي العوينة في مزرعة قلد السبع - بيت مشيك، غرب بعلبك، كفركلا.



كذلك، رُصد تحليق كثيف للطيران المسير والحربي فوق أجواء عدد من المناطق وهي: حبوش، النبطية، كفررمان، دير الزهراني، حومين الفوقا، عربصاليم، زفتا، زوطر، يحمر، أرنون، الزرارية، الخرايب، بعلبك.



ومساء، أعلن "حزب الله"، استهداف المقرّ المُستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في مستوطنة جعتون الإسرائيلية، بالأسلحة الصاروخية.



ولفتَ الحزب إلى أنَّ العملية جاءت رداً على الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم السبت، تنفيذ أكثر من 40 غارة جويّة في لبنان خلال الـ72 ساعة الماضية، وذلك في إطار عملية مُشتركة بين القيادة الشمالية والقوات الجوية وشعبة المخابرات الإسرائيليّة.



وذكر جيش العدو أنه تمّت مُهاجمة 10 خلايا ومبانٍ كان يعمل منها عناصر "حزب الله"، مشيراً إلى أنه تمت خلال النهار مهاجمة قاذفة صواريخ أرض - جو تابع لسلاح الدفاع الجوي الخاص بالحزب.













