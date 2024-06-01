منشور من السفارة الإيرانية يخصّ وائل عرقجي.. إقرأوا ما جاء فيه!

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كتبت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر منصة "اكس": "تهانينا لفريق نادي الرياضي لكرة السلة على الانجاز الرائع، والثناء الخاص على المواقف الوطنية والشجاعة التي عبر عنها لاعبه المميز ‎وائل عرقجي في ما خص شهداء ‎غزة وجنوب ‎لبنان. ان صدى تلك المواقف الشريفة والاصوات المناصرة للحق بات اكثر قوة ويتردد في مختلف الميادين".