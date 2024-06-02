تحليل يكشف.. هذا ما يسعى إليه "حزب الله" مع إيران!

صعّد حزب الله هجماته على شمال إسرائيل، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات إنهاء الحرب في غزة زخماً كبيراً، وضغطاً دولياً متصاعداً.



وبحسب تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يأتي التصعيد الذي يشنه الذراع المسلح للحزب في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة وفرنسا من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

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هجوم منسق وبحسب تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يأتي التصعيد الذي يشنه الذراع المسلح للحزب في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة وفرنسا من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار التحليل إلى أن حزب الله المدعوم أعلن أنه استهدف "ثكنة يفتاح" وموقعاً عسكرياً حساساً، و"ثكنة بيرانيت"، بالإضافة لاستهداف مقر اللواء 769 في جيش الدفاع الإسرائيلي، باستخدام صواريخ "بركان" الثقيلة، كما قال الحزب إنه أسقط طائرة بدون طيار من طراز هيرميس 900، فيما ذكرت قناة "الميادين" أن هذه هي الطائرة الرابعة من طراز هيرميس، التي يتم إسقاطها في أيار".



ويشير التحليل، إلى أن تصعيد حزب الله يأتي في الوقت الذي توعدت فيه حركة حماس بحرب "استنزاف" في غزة للجيش الإسرائيلي، ويبدو أن حزب الله يسعى إلى تصعيد هجماته.



وذكرت الصحيفة، أن ما يحدث جزءٌ من حملة ضغط شاملة، بهدف إظهار أن "محور المقاومة" الإيراني يحقق النجاح، بعد ما يقرب من 8 أشهر من الحرب في قطاع غزة ضد حركة حماس.



تسلسل زماني

وأشار التحليل إلى التسلسل الذي بدأ فيه حزب الله هجماته منذ الساعة 11 صباحاً بتوقيت لبنان في 31 آيار، مع انطلاق صفارات الإنذار في المطلة، وشنه أيضاً هجمات بطائرات بدون طيار استهدفت مناطق قريبة من المطلة، فيما دوت صفارات الإنذار في عكا، ظهر السبت.



ونجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض طائرة بدون طيار عبرت الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان وتم تفعيل الإنذارات في المنطقة بسبب خطر سقوط شظايا من الصاروخ الاعتراضي، وفي وقت لاحق، استهدف حزب الله منطقة كليل في الجليل الشمالي ومنطقة الكوش.



جبهة مفتوحة في الشمال

وبحسب الصحيفة، يقوم حزب الله بتغيير هجماته لمحاولة ضرب إسرائيل باستخدام المزيد من الطائرات بدون طيار والقدرات الأخرى التي طوروها، بالإشارة إلى استخدام صاروخ كروز، الذي يعد "تصعيداً خطيراً"، وهذا يوضح كيف تقوم إيران بتصدير تكنولوجيتها إلى مجموعات مختلفة في المنطقة.



كذلك، فقد أشارت التقارير الأخيرة الواردة من إيران إلى أن البلاد تسعى إلى نقل المزيد من تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين في اليمن، كما كثفت الميليشيات الحوثية هجماتها منذ 30 أيار، باستخدام العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.



وتشير الصحيفة، إلى انه بات من الواضح أن إيران تسعى إلى "تطويق إسرائيل"، عبر مجموعات من الأذرع المقاتلة والمسلحة الوكيلة، وتنفيذ العديد من الهجمات على جبهات مختلفة، وهو المصطلح الذي تطلق عليه طهران اسم "توحيد الساحات". (24)