"هزّ العصا".. هل انتقل لبنان إلى مرحلة الحرب؟

استبعدت مصادر معنية بالشؤون العسكرية أن تتطوّر الجبهة إلى حرب مفتوحة بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن "حزب الله" كثف تصعيده طالما أن إسرائيل رفعت من حدة اعتداءاتها ضدّ المدنيين في جنوب لبنان وفي أراضٍ أخرى في عُمق البلاد.

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وقالت المصادر لـ"لبنان24" أنَّ الحزب عمل خلال الساعات الماضية عن إرساء "توازن" في الضربات التي نفذها، والدليل على ذلك أنه "هزّ العصا" من خلال قصف مناطق مدنية، لكنه في الوقت ذلك أعاد تثبيت منحى استهداف القواعد العسكرية كأهداف أساسية له وضمن قواعد الإشتباك الحالية.

كذلك، رأت المصادر أن "حزب الله" لن يبادر إلى توسيع ضرباته أبعد من مدى الجبهة الحالية، موضحة أنه لا حاجة لهذا الأمر في الوقت الراهن، لأن الجبهة المفتوحة أمامه كافية لإسداء الضربات المطلوبة، علماً أن الردود على أي استهدافات إسرائيلية تأتي ضمن خط الإشتباك وفي إطار قصف مواقع حساسة جداً وهذا ما يريده الحزب.

وعن تحليق الطائرات المُسيرة من لبنان باتجاه عكا، قالت المصادر إن هذه الخطوة خاضعة لقواعد الحرب المضبوطة وهي متوقعة، كاشفة أن حزب الله يسعى من إطلاق هذه الطائرات إلى اكتساب أمرين، الأول وهو إشغال القبة الحديدية الإسرائيلية بشكل مُتزايد، وثانياً اختبار الحزب لقدرته على إرسال مُسيرات إلى مدى أبعد من الخط الحدودي وهذا ما حصل.