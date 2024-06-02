"إنفجار" في سماء الجنوب.. إطلاق صافرات الإنذار وهذا ما حصل!

أطلق جيش العدو الإسرائيليّ، صباح اليوم الأحد، صاروخاً اعتراضياً في أجواء مستعمرة المطلة، وذلك بعد دويّ صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية مُختلفة مُحاذية للحدود مع لبنان.

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بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنه تمّ تفعيل التحذيرات من تسلل طائرات مُسيرة من لبنان باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار أطلقت في مستوطنات بيت هليل، المطلة، مرغليوت، كفرجلعادي، المنارة، معيان باروخ، تل حاي، كريات شمونة وغيرها.

بدورها، تحدثت قناة "الميادين" عن حدوث اختراق جوي من لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل بأكثر من مسيّرة.

وأشارت القناة إلى أنّ القبة الحديدية الإسرائيلية فشلت في اعتراض المسيّرات، مشيرة إلى أن أحد صواريخها سقط في بلدة حولا - جنوب لبنان.