العونيون يردون على نصرالله

كان لافتاً حديث الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن العودة الى "العدّ"، خلال رده على خصومه الذين يحاولون التحدث بإسم الشعب اللبناني، وهذا ما اثار الكثير من ردود الافعال الاعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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لكن اللافت أن أول من قام بمهاجمة نصرالله هم نشطاء عونيون، تكفلوا بالرد على حديثه عن "العد"، معتبرين أن الديموغرافيا تقابلها المساحة والاراضي المملوكة والتي لا يزال المسيحيون يمتلكون غالبيتها.

وبحسب المصادر، فإن ردود العونيين لم تكن عفوية، بل ان قراراً قيادياً صدر من داخل "التيار الوطني الحر" بضرورة الرد على نصرالله في إطار عملية التمايز الاعلامية والسياسية الحاصلة منذ عدة أشهر.