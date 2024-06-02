عملياتٌ لم يعلن عنها

يوم أمس، أصدر الإعلام الحربي التابع لـ "حزب الله" بياناً أعلن فيه أنه سينشر فيديو عن العملية رقم 2000 التي نفذها منذ بدء المعركة في الجنوب، وهذا ما فعله عبر نشر مقطع مصوّر عن كيفية اسقاط المسيّرة الاسرائيلية "هرمز 900".

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لكن اللافت هو أن عدد عمليات "حزب الله" التي أعلن عنها عبر بيانات لم يصل إلى عدد الـ 2000 بل أقل من ذلك وفق تقرير احصائي نشره موقع "العهد" التابع للحزب أيضاً، إذ بنى معلوماته على تعداد البيانات التي صدرت سابقاً.

وبحسب المصادر، فإن الحزب تقصّد تمرير الرقم 2000 للقول أن هناك عدداً لا بأس به من العمليات العسكرية التي حصلت في الجنوب ولم يتم الإعلان عنها ببيانات رسمية، وهذا ما يطرح الكثير من الأسئلة.