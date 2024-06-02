مع اقتراب انطلاق بطولة "euro 2024" في 14 حزيران، يصطدم اللبنانيّون مرّة جديدة بمشكلة القنوات التلفزيونيّة التي تمتلك حصريّة نقل مباريّات كرّة القدم.

فكما في آخر "مونديال" أُقيم في قطر، لا يبدو أنّ اللبنانيين سيتمكّنون من مُشاهدة البطولة الأوروبيّة، لعدم قدرة أغلبيّة المواطنين على الإشتراك بالقنوات الناقلة للمباريّات.

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في المقابل، يجدّ بعض المواطنين طرقاً أخرى لمُتابعة البطولات، وهي مُشاهدتها عبر تطبيقات معيّنة، أو عبر الإنترنت.