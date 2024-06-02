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لبنان

كيف سيُشاهد اللبنانيّون بطولة الـ"euro 2024"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2024 | 02:45
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مع اقتراب انطلاق بطولة "euro 2024" في 14 حزيران، يصطدم اللبنانيّون مرّة جديدة بمشكلة القنوات التلفزيونيّة التي تمتلك حصريّة نقل مباريّات كرّة القدم.
 
فكما في آخر "مونديال" أُقيم في قطر، لا يبدو أنّ اللبنانيين سيتمكّنون من مُشاهدة البطولة الأوروبيّة، لعدم قدرة أغلبيّة المواطنين على الإشتراك بالقنوات الناقلة للمباريّات.
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في المقابل، يجدّ بعض المواطنين طرقاً أخرى لمُتابعة البطولات، وهي مُشاهدتها عبر تطبيقات معيّنة، أو عبر الإنترنت.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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