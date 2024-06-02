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لبنان

سيّاح ومغتربون يتجنبون هذه المنطقة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-06-2024 | 03:15
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بعد الأخبار التي انتشرت عن تجاوزات أمنية و "أخلاقية" تحصل في منطقة شارع الحمرا ومحيطه، يبدو أن تأثيرات سلبية بدأت تصيب هذا الشارع والمؤسسات السياحية التي تنشط فيه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ عدداً كبيراً من المغتربين والسياح باتوا يفضلون حجز فنادق وارتياد المقاهي في مناطق أبعد تحسباً من أي إشكالات قد يتعرضون لها، علماً أنّ الواقع الفعلي للشارع ليس بالسوء الذي يعتقده غير المقيمين في لبنان.
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وترى المصادر ان الحملة الامنية التي تحصل بشكل مستمر ضد اي تجاوز اخلاقي في الحمرا تحديداً تحدُّ من التفلت الذي طرأ على الشارع خلال السنوات الاولى للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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