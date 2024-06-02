Advertisement

لبنان

عدوان جويّ.. غارة تضربُ بنت جبيل والدمار كبير!

Lebanon 24
02-06-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1206873-638529148904955219.jpeg
Doc-P-1206873-638529148904955219.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، أنَّ مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، تعرّضت قرابة 1.40 من بعد منتصف ليل السبت- الاحد، لعدوان جوي إسرائيلي.
Advertisement
 
ووفقاً للوطنية للإعلام، فإنَّ الطائرات المُعادية شنّت غارة مستهدفة ساحة النبية، أول السوق التجارية في المدينة، وألقت صاروخين جو - أرض على المنطقة المستهدفة، ما تسبب بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية والمنازل.
وقبيل منتصف الليل، نفذ العدو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدات حناويه ورامية وبرعشيت، ما أدّى إلى أضرارٍ جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل غير المأهولة.
وحتى صباح اليوم، درى إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، فيما حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2024-06-02
06:09 | 2024-06-02
06:07 | 2024-06-02
06:04 | 2024-06-02
06:00 | 2024-06-02
05:50 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24