عدوان جويّ.. غارة تضربُ بنت جبيل والدمار كبير!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، أنَّ مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، تعرّضت قرابة 1.40 من بعد منتصف ليل السبت- الاحد، لعدوان جوي إسرائيلي.

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ووفقاً للوطنية للإعلام، فإنَّ الطائرات المُعادية شنّت غارة مستهدفة ساحة النبية، أول السوق التجارية في المدينة، وألقت صاروخين جو - أرض على المنطقة المستهدفة، ما تسبب بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية والمنازل.

وقبيل منتصف الليل، نفذ العدو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدات حناويه ورامية وبرعشيت، ما أدّى إلى أضرارٍ جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل غير المأهولة.