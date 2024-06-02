في الجنوب.. حريق كبير والسبب "غارة"!

تعرّضت تلّة الصنوبر بين منطقتي حمامص والخيام في جنوب لبنان، لقصفٍ إسرائيلي خلال ساعات الصباح الأولى، ما تسبّب باندلاع النيران فيها.

وحالياً، فإن الحريق ما زال مشتعلاً، وسط محاولات من قبل فرق الإطفاء لإخماده.