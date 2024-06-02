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لبنان

في الجنوب.. حريق كبير والسبب "غارة"!

Lebanon 24
02-06-2024 | 01:57
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تعرّضت تلّة الصنوبر بين منطقتي حمامص والخيام في جنوب لبنان، لقصفٍ إسرائيلي خلال ساعات الصباح الأولى، ما تسبّب باندلاع النيران فيها.
 
وحالياً، فإن الحريق ما زال مشتعلاً، وسط محاولات من قبل فرق الإطفاء لإخماده.
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