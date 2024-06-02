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لبنان

عملية نوعية جداً لـ"حزب الله" قبل قليل.. إليكم ما فعله!

Lebanon 24
02-06-2024 | 02:08
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أعلنَ "حزب الله"، صباح اليوم الأحد، أنه شنّ هجوماً جوياً بسرب من المُسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان السوري المُحتل.
 
ولفت الحزب إلى أن تلك الطائرات استهدفت رادار القبة الحديدية في الثكنة المذكورة بالإضافة إلى أماكن استقرار وتموضع ضباط وجنود العدو، مؤكداً أن العملية أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.
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من جهتها، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ 3 طائرات مُسيرة تابعة لـ"حزب الله" اخترقت أجواء شمال إسرائيل، فيما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض أيّ منها.
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي دخل في حالة استنفار عقب دوي صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المُحاذية للبنان.
 
 
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