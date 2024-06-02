أعلنَ "حزب الله"، صباح اليوم الأحد، أنه شنّ هجوماً جوياً بسرب من المُسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان السوري المُحتل.

ولفت الحزب إلى أن تلك الطائرات استهدفت رادار القبة الحديدية في الثكنة المذكورة بالإضافة إلى أماكن استقرار وتموضع ضباط وجنود العدو، مؤكداً أن العملية أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.

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