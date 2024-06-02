Advertisement

لبنان

وزير الطاقة يستعد لزيارة سوريا غداً

Lebanon 24
02-06-2024 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1206893-638529204462684213.jpg
Doc-P-1206893-638529204462684213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض يومي الإثنين والثلاثاء 3 و 4 حزيران 2024، الجمهورية العربية السورية، حيث سيلتقي هناك وزير الموارد المائية حسين مخلوف ويرأس معه، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، إجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه.
Advertisement
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنه من المقرر البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق إتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة.
 
كذلك، سيتم البحث بأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار وأعباء النزوح وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع، بالاضافة إلى المشاريع المزمع انشاءها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.

وسيلتقي فياض على هامش الزيارة الرسمية بوزير النفط السوري فراس قدور وكذلك وزير الكهرباء السوري غسان الزامل للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2024-06-02
06:09 | 2024-06-02
06:07 | 2024-06-02
06:04 | 2024-06-02
06:00 | 2024-06-02
05:50 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24