وزير الطاقة يستعد لزيارة سوريا غداً

يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض يومي الإثنين والثلاثاء 3 و 4 حزيران 2024، الجمهورية العربية السورية، حيث سيلتقي هناك وزير الموارد المائية حسين مخلوف ويرأس معه، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، إجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه.

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وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنه من المقرر البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق إتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة.

كذلك، سيتم البحث بأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار وأعباء النزوح وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع، بالاضافة إلى المشاريع المزمع انشاءها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.



وسيلتقي فياض على هامش الزيارة الرسمية بوزير النفط السوري فراس قدور وكذلك وزير الكهرباء السوري غسان الزامل للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.