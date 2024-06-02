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لبنان

حمية غادر الى روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي

Lebanon 24
02-06-2024 | 03:22
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غادر وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لتمثيل لبنان والمشاركة في فعاليات منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي SPIEF 2024.
 
ومن المقرر أن يعقد حمية سلسلة من اللقاءات مع العديد من المسؤولين الروس ومع عدد من نظرائه المشاركين في المنتدى ، إضافة إلى لقائه بالجالية اللبنانية في موسكو.
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