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لبنان

الراعي: نتمنى أن يتحرّر السياسيون من مصالحهم الخاصة من أجل الخير العام

Lebanon 24
02-06-2024 | 04:05
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تمنى البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لو أن "السياسيين في لبنان يشعرون بموهبة الروح القدس، فيتحررون من مصالحهم الخاصة من أجل الخير العام".
 
كلامُ الراعي جاء خلال القداس الإلهي بمناسبة عيد سيدة الزروع، إذ سأل: "كيف يستطيع أي سياسي القيام بمهمته الخطيرة من دون العودة الى الروح القدس؟ لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية يخلق بيئة نظيفة ويلتزم بالثوابت الوطنية".
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وفي ما خص المناسبة، قال الراعي: "القداس اليوم على نية كرم بو شعيا ونصلي من اجل شفائه وهو في حالة غيبوبة منذ سنة بسبب حادث سير، وعلى نية المزارعين فالأرض تشكل عنصراً جوهرياً من الهوية الوطنية".

وحيا الراعي "جهود مدير عام الزراعة لويس لحود لابقاء المزارع في أرضه"، داعياً "الدولة إلى دعم المزارعين وتعزيز كفاءة الانتاج الزراعي وتحسين التكيف مع التغيّر المناخي"، متمنياً على "اللبنانيين المنتشرين تسويق المونة والصناعات الغذائية لأن ذلك يدخل العملة الصعبة الى لبنان".
 
 
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