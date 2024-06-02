خلف: لبنان في خطر

قال النائب ملحم خلف إنه "يواصل على مدى 500 يوم، دعوة النواب إلى يقظة ضمير لإنقاذ الوطن وانتخاب رئيس للجمهورية".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رأى خلف أنَّ "التفلت وضع دولة القانون والمفاهيم الديموقراطية البديهية على المحك، معتبراً أن "لبنان اليوم في خطر".