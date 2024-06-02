المرتضى زار عائلة عبد اللهيان في إيران وقدّم لها التعازي برحيله

زار وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، على هامش زيارته طهران للمشاركة في مؤتمر حول غزّة، عائلة وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان، والتقى أرملته، وكريمته وابنه محمد حسين، وقدّم لهم التعازي بـ"المصاب الجلل".

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وأكد المرتضى أنَّ "الشعب اللبناني على تنوّعه كان يكنّ الإحترام لهذه القامة الدبلوماسية الاستثنائية التي رهنت جزءاً عزيزاً من عمرها في الدفاع عن قضايا الحق وفي طليعتها قضية المظلومية الكبرى في فلسطين".



وأضاف: "إن الراحل هو من الشهداء وفي عليّين لأن كل من حمل لواء الدفاع عن قضايا الحق واهمها قضية فلسطين يعتبر شهيداً كيفما كانت منيته".